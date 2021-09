Conte: “La capienza torni al 100% per fare ripartire la cultura”

"La filiera della cultura e dello spettacolo, ma anche degli eventi sportivi, ha tanto sofferto. Per potere ripartire non va bene portare la capienza all’80%, dobbiamo portarla al 100%". A dirlo, in un videomessaggio pubblicato sui social e rivolto a Fedez e al mondo della musica, il leader del M5S Giuseppe Conte. sat/gtr