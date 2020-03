“E’ il momento di compiere un passo in più”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia che in Italia restano aperti solo i servizi essenziali. Ma “non sarà necessario fare nessuna corsa per comprare i generi alimentari”. Lo ha detto il presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte in diretta Facebook, annunciando l’ennesima stretta per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

“L’effetto di questi sacrifici li vedremo in un paio di settimane. Se i numeri dovessero dovessero continuare a crescere non dovremo affrettarci a prendere nuove misure”, ha aggiunto Conte.

L’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, sarà il commissario delegato per l’emergenza.

(ITALPRESS).