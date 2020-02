Antonio Conte, alla vigilia dell’attesa “stracittadina”, non vuole distrazioni e non si sbilancia sulle condizioni fisiche di capitan Handanovic, in forse sino all’ultimo. “Il derby di Milano è sicuramente un impegno importante. Dobbiamo concentrarci però sulla partita, perchè vincere il derby significa fare tre punti. Siamo alla vigilia di un ciclo di gare importanti: alla fine di questo sapremo molto di più di quello che potranno essere i nostri obiettivi. Handanovic? Non parlo di questo, ci sarà un bollettino e parlerà il medico”, ha detto Conte, che non sottovaluta i rossoneri. “Il Milan vale molto di più rispetto ai punti che ha al momento in classifica. Ora ha anche un campione in più: Ibra ha portato fiducia, esperienza e sicurezza”, ha affermato l’allenatore dell’Inter, che teme dunque l’attaccante svedese.

“Affrontiamo ora diverse squadre forti, il Milan è una di queste e poi il derby nasconde sempre tante insidie. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. La squadra deve essere brava a esaltare le caratteristiche dei singoli ma deve restare sempre una squadra e muoversi e comportarsi da tale”, ha aggiunto Conte.

“Emozioni? Ogni partita ne nasconde tante. Dobbiamo però essere sempre concentrati allo stesso modo, perchè ogni gara, come il derby, vale tre punti. Questo è il valore della sfida di domani: tre punti. E’ certo però che il derby comporti qualche significato in più”, ha concluso il tecnico dell’Inter.

