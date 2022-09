REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Mattinata a Reggio Calabria per Giuseppe Conte che, dopo aver visitato il Museo archeologico, si è recato con Federico Cafiero de Raho al Lungomare Matteotti presso l’esercizio commerciale di Tiberio Bentivoglio, vittima del racket mafioso a seguito del quale ha ricevuto minacce e tentativi di attentato. All’incontro ha partecipato anche Angela Presto, una donna proprietaria di un’azienda edile che vive sotto scorta per essersi ribellata alla criminalità organizzata.

Conte e De Raho non hanno usato mezze misure. “Battiamo insieme la criminalità, per quanto mi riguarda è un esercizio quotidiano, un imperativo morale a cui intendo prestare ogni mia energia” dice il leader del cinquestelle. “Schiena dritta per ribaltare il sistema, insieme si vince” ha aggiunto Cafiero de Raho. Legalità e trasparenza, dunque: a Reggio Calabria una giornata di testimonianza del continuo impegno del M5S nella lotta alla criminalità organizzata.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).