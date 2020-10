“Abbiamo evitato di cadere nella trappola della falsa dialettica tra la tutela della salute e tutela dell’economia, e dobbiamo tenerlo presente oggi, al cospetto di una curva dei contagi in preoccupante risalita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all’assemblea Ania. “Abbiamo esteso la rete di protezione” ha aggiunto “in questa prospettiva è mia premura tenere sempre aperto il dialogo con le associazioni, come la vostra, anche per tracciare insieme gli orizzonti del domani”.

(ITALPRESS).