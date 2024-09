ROMA (ITALPRESS) – La Consulta Interassociativa Nazionale dell’Intermediazione Immobiliare (Fiaip-Fimaa-Anama), si è riunita a Roma.

La riunione ha visto la partecipazione per le tre Federazioni del Presidente Santino Taverna, del Vicepresidente Vicario Maurizio Pezzetta e dell’Avvocato Daniele Mammani per Fimaa, del Presidente Gian Battista Baccarini, del Vicepresidente Vicario Marco Grumetti e del Segretario Fabrizio Segalerba per Fiaip, del Presidente Renato Maffey e del Segretario Fabio D’Onofrio per Anama.

Due le ragioni principali dell’incontro: da una parte dare seguito alla comune volontà di presentare, a firma congiunta delle tre Associazioni, un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato affinché verifichi l’esistenza di pratiche scorrette o illecite in relazione ai contenuti pubblicati sul sito www.passaprtucasa.it e all’attività pubblicizzata dalla società Altroconsumo Edizioni S.r.l.. È stato, inoltre, definito il passaggio di consegne del Coordinamento della Consulta per turnazione dall’ Anama alla Fiaip, che con il Presidente Nazionale Gian Battista Baccarini ricoprirà questo ruolo.

“Abbiamo deciso di produrre congiuntamente un esposto all’AGCM contro il progetto di Altroconsumo che da mesi alimenta confusione nel mercato a danno dei cittadini e degli operatori professionali regolarmente abilitati – dichiarano i tre Presidenti -. Altroconsumo è bene che si concentri sulla difesa dei consumatori e non sul creare società che, di fatto, erogano servizi tipici di altre professionalità per le quali, proprio a tutela dei consumatori, sono richiesti, obbligatoriamente per legge, requisiti soggettivi e percorsi formativi dedicati”.

“Sarà un anno con tante sfide da affrontare per assicurare dinamicità al settore immobiliare da sempre fondamentale per l’economia del nostro Paese – commenta il neo Coordinatore Baccarini – e le tre Federazioni intendono essere particolarmente propositive con la Consulta, che avrà il compito e la responsabilità di rafforzare la sua funzione strategica nel fornire all’interlocutore politico un contributo costruttivo per il bene e nell’interesse dell’intera categoria”.

