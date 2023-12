TORINO (ITALPRESS) – Sarà Fabrizio Bontempo a guidare l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino. Il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, ha infatti, rinnovato i vertici a partire dalla nomina del nuovo Presidente, che succede a Luisella Fassino.

L’univocità e la compattezza del Consiglio in questa espressione di voto, riflette la fiducia e l’apprezzamento nei confronti di Fabrizio Bontempo, a riconoscimento dell’impegno profuso per la Categoria in questi ultimi anni, sia alla guida dell’Associazione giovanile nazionale, sia all’interno delle attività dell’Ordine di Torino. Attività portate avanti sempre con grande competenza, dedizione e trasparenza.

“Con grande onore accetto la carica di Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, pur consapevole delle responsabilità che tale ruolo comporta”, ha dichiarato il neo Presidente Fabrizio Bontempo, proseguendo “il largo e univoco consenso del Consiglio, dimostra che l’impegno costante e gli sforzi profusi a favore dei Colleghi, del territorio e della Categoria, sono sempre riconosciuti ed apprezzati”.

Bontempo, durante il discorso di insediamento, ha anche espresso gratitudine nei confronti di Luisella Fassino, la Presidente uscente, per il suo contributo e il suo impegno nella transizione e nella riorganizzazione dell’Ordine. “Luisella ha svolto un ruolo chiave, guidando con abnegazione, passione e profondo senso dell’Istituzione, il Consiglio provinciale, soprattutto avendo una visione lungimirante che ha condotto a questo significativo passaggio generazionale.” Inoltre, durante la medesima seduta del Consiglio dell’Ordine, il consigliere Stefania Russo, è stata chiamata al ruolo di Tesoriere dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino. La decisione sottolinea il riconoscimento delle competenze e dell’esperienza di Russo.

Confermato Roberto Pizziconi come segretario dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Il presidente Bontempo, infine, ha evidenziato l’importanza strategica del contributo del neo Tesoriere per garantire una gestione solida e trasparente dell’Ordine.

“Siamo felici di poter contare su di lei e sull’intero Consiglio-ha sottolineato il neo presidente-, mentre lavoriamo insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, volti a proseguire nel rinnovamento della nostra figura professionale, quale punto di riferimento del mondo imprenditoriale, per competenze e capacità, nonché nel consolidare l’istituzione ordinistica quale casa comune per tutti i Colleghi, affinché si possa sempre di più avvertire quel senso di appartenenza che rende più forte e compatta la Categoria nelle sfide professionali di tutti i giorni”.

Le parole del Presidente Bontempo non lasciano dubbio alcuno sul fatto che il mandato proseguirà nel segno della virtuosa continuità di questa consiliatura, nell’incessante attività di valorizzazione del ruolo del Consulente del lavoro, volto alla tutela di principi quali legalità e tutela della prestazione lavorativa.

-foto ufficio stampa Consulenti del Lavoro –

(ITALPRESS).

