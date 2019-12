CONSULENTI DEL LAVORO, A PATTI CON LA FLESSIBILITÀ DEL MERCATO

Vincenzo Silvestri, Presidente di Fondazione Lavoro, e Carlo Scatturin, vice Presidente e Country Manager di Quanta, a margine del Convegno a tema Contratto a tempo determinato e somministrazione, che si è tenuto ieri presso la sede milanese di Quanta, hanno siglato la convenzione ribadendo: “La nostra rete di Consulenti – ha dichiarato Vincenzo Silvestri – ha ora un’opportunità in più per allargare la filiera e offrire ai propri clienti uno strumento importante in aggiunta a quelli tradizionali di intermediazione. È un valore aggiunto, un’utile sinergia che risponde alle esigenze di flessibilità del mercato”. “Si tratta – ha aggiunto Carlo Scatturin – di mettere a fattore comune le esperienze di chi opera nel mercato del lavoro con l’obiettivo di ridurre la distanza tra domanda e offerta. Agenzia per il lavoro e Consulenti sono soggetti per natura vicini alle imprese: l’intento comune è di generare valore, adattandosi al complesso e mutevole contesto normativo”. Dal canto suo, Quanta proporrà il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai clienti presentati dai Consulenti del Lavoro e contribuirà alla promozione della convenzione mettendo a disposizione il proprio knowhow a supporto dell’accordo.

(ITALPRESS/WEWELFARE.IT).