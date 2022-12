PALERMO (ITALPRESS) – La Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pounds, visita l’IRCCS ISMETT di Palermo.

La Console Roberts-Pounds è stata accolta dall’Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Giovanna Volo, e dalla Direzione di ISMETT e UPMC, il gruppo sanitario accademico statunitense che 25 anni fa ha avviato il centro trapianti palermitano con un partenariato internazionale no profit con la Regione Siciliana. La Console ha visitato i reparti di degenza e la sala risveglio, il reparto di pediatria, e i laboratori di ricerca.

“ISMETT è un esempio tangibile dell’eccellente collaborazione tra Sicilia e Stati Uniti in ambito scientifico – ha sottolineato la Console Roberts-Pounds -. Grazie a investimenti in tecnologia e nelle migliori professionalità, oggi l’Istituto è un punto di riferimento internazionale per i trapianti e le cure ad alta specializzazione, ed ha contribuito a riportare la Sicilia al centro della sanità internazionale. Ho espresso anche il mio apprezzamento per il progetto di UPMC e Regione Sicilia che prevede l’apertura di un secondo ospedale ISMETT a pochi chilometri da Palermo. Ci auguriamo che tutti i partner coinvolti possano contribuire a realizzare il nuovo progetto in tempi brevi”.

“ISMETT è una realtà straordinaria, nata ormai più di 20 anni fa – ha evidenziato Giovanna Volo, Assessore Regionale della Sicilia alla Sanità – la sua evoluzione ha portato oggi alla possibilità di progettare un ampliamento dell’offerta assistenziale con la creazione di un nuovo centro ed un aumento dei posti letto. La stretta collaborazione fra i medici siciliani ed i medici degli Stati Uniti ci ha consentito di offrire standard di sanità e di assistenza sia ai pazienti della nostra Regione che a quelli del bacino Euro-Mediterraneo. ISMETT è un modello che può produrre benefici per tutta la sanità e che penso possa essere replicato anche in altre regioni”.

