Consob, in forte crescita gli utili di banche e assicurazioni quotate

ROMA (ITALPRESS) - Utili in impennata nel 2023 per le banche e le assicurazioni quotate in Borsa a Milano sul mercato principale, Euronext Milan, cresciuti rispettivamente del 67% e del 66% in confronto al 2022. Risultati in forte calo, invece, per le altre società quotate e per le imprese negoziate su Euronext Growht Milan, la piattaforma di scambi non regolamentata creata per favorire l'accesso delle Piccole e medie imprese al mercato dei capitali. È quanto emerge dal Bollettino statistico della Consob. Le banche di diritto italiano quotate su Euronext Milan hanno registrato un forte aumento degli utili per 26,2 miliardi di euro, principalmente per il miglioramento dei risultati della gestione operativa che hanno evidenziato una forte crescita degli interessi netti, ben superiore all'aumento dei costi operativi. Le società di assicurazione di diritto italiano quotate su Euronext Milan hanno registrato un utile netto di 5,4 miliardi di euro nel 2023. La crescita è stata spinta dall'incremento dei proventi netti da attività di investimento e dei ricavi assicurativi. /gtr