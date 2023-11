ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, la ragazza veneta vittima di femminicidio.

“Importante che queste giornate vadano prese d’esempio per portare modello 365 giornate all’anno”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, aprendo il convegno per la “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” presso la sala Mechelli, a Roma.

