MILANO (ITALPRESS) – “Ero sugli spalti a tifare in occasione della finale contro la Picco Lecco e ricordo ancora la gioia e la commozione di quei momenti che abbiamo vissuto insieme. Una gioia doppia se, da comasco, aggiungo il fatto che abbiamo vinto il derby lariano contro le ragazze lecchesi, sancendo così in campo la nostra supremazia sopra rete. La serie A è un grande traguardo, l’obiettivo ora è quello di poterci restare a lungo, consapevoli dei grandi sacrifici che questo comporta, ma anche della grande passione che da sempre anima il Presidente Crimella e il suo staff”.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che ha premiato oggi al Belvedere “Enzo Jannacci” di Palazzo Pirelli le ragazze e lo staff della Tecnoteam Albese Volley che lo scorso 27 giugno ha conquistato la promozione in serie A2 grazie al successo sulla Picco Lecco.

Nell’occasione erano presenti le atlete Sara Scurzoni, Alice Nardo, Giulia De Nardi, Martina Veneriano, Silvia Mocellin, Chiara Pinto, Anna Lualdi, Maria Oikonomidou, Alice Bocchino, Carlotta Zanotto, Federica Ghezzi, Caterina Cialfi, Irene Baldi e Michela Gallizioli, accompagnate dal Presidente Graziano Crimella, dall’allenatore Cristiano Mucciolo, dal vice allenatore David Cardinali, dal direttore sportivo Gabriele Mozzaniga e dal responsabile stampa Marco Romualdi.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il Sottosegretario regionale Fabrizio Turba e il Consigliere regionale Angelo Orsenigo: un messaggio di saluto è pervenuto dal Sindaco di Albese con Cassano Carlo Ballabio.

La presentazione ufficiale della squadra per la nuova stagione si terrà il prossimo 26 settembre nel parco antistante il Municipio di Albese con Cassano.

(ITALPRESS).