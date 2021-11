CATANZARO (ITALPRESS) – “La Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi ha, tra le altre questioni di cui si è occupata, stigmatizzato il taglio dell’edizione della notte dei tg regionali che riduce la presenza del servizio pubblico in un frangente storico in cui la crisi economica e l’emergenza sanitaria richiederebbero, al contrario, un suo potenziamento”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso aprendo i lavori odierni del Consiglio regionale. “L’auspicio – ha aggiunto – è che ‘amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, riveda la scelta di tagliare l’edizione della notte dei tg regionali che spegnerebbe la presenza del servizio pubblico sul territorio per quasi dodici ore (dalle 19:30 della sera alle 07:00 del mattino)”.

