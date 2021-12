ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, presieduta dalla vicepresidente Luisa Piacentini, riunita questo pomeriggio a Roma nella sala consiliare del Consiglio regionale del Lazio, ha eletto Sandro Runieri nuovo presidente con 20 voti su 23 votanti.

Runieri, 47 anni, sindaco del Comune di Rocca Santo Stefano in provincia di Roma, succede a Nicola Marini che si è dimesso la settimana scorsa.

Nel breve discorso all’assemblea, Runieri ha rivolto al presidente uscente Nicola Marini “un sincero ringraziamento per quanto ha fatto sinora, auspicando di poter contare in futuro sulla sua esperienza e sui suoi consigli – con l’obiettivo di puntare a mantenere alta la collaborazione tra Cal e Regione che, nel rispetto delle reciproche autonomie, ha dato ottimi risultati sia per quanto riguarda la concertazione, sia per quanto attiene alle richieste di parere che di volta in volta sono indirizzate al Cal. L’auspicio – ha concluso Runieri – è quello di essere sempre più il punto di incontro, di dialogo e di scelte condivise”.

Dal canto suo Marini, nel formulare gli auguri al nuovo presidente per gli impegni futuri che attendono il Cal, ha ripercorso i quasi sette anni e mezzo della sua presidenza, “marcati – ha detto – da un grande impegno nel presiedere questa assemblea che rappresenta tutte le realtà locali del Lazio”. Marini ha poi sottolineato la necessità di continuare il lavoro, “con l’auspicio che al Cal venga finalmente riconosciuto il proprio ruolo istituzionale, in modo che si possa giungere ad un miglioramento della situazione delle realtà territoriali”, ha concluso.

Parole di apprezzamento e “vivo ringraziamento a Marini per l’equilibrio, la dedizione e l’impegno profuso come presidente del Cal”, sono state espresse dalla vicepresidente Luisa Piacentini, dal consigliere Tommaso Ciccone e dal presidente Uncem Achille Bellucci, mentre il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone, oltre a ringraziare Marini, ha tenuto ad evidenziare “il contributo importante dei Comuni e delle Associazioni al buon funzionamento del Cal. Occorre potenziare l’azione dei Comuni e su questo il Cal può avere un ruolo importante di sostegno, specialmente in relazione al rilancio economico che il PNRR offre”, ha aggiunto Varone.

Infine, l’assessora regionale al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, Valentina Corrado, ha salutato l’assemblea a nome del Presidente Zingaretti, ha ringraziato il presidente uscente Marini per il lavoro svolto, per poi sottolineare l’importanza del ruolo dei Comuni, “che – ha detto – rappresentano i mattoni della nostra Repubblica e costituiscono gli elementi fondamentali e portanti della nostra Regione; sono l’avamposto del welfare locale e della legalità, lo strumento più immediato e capace di affrontare con dignità e sacrificio la pandemia”.

“Buon lavoro a Sandro Runieri, sindaco di Rocca Santo Stefano, eletto Presidente del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali”, ha detto Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio.

“Auguri al neo eletto presidente del Comitato Autonomie Locali del Lazio, Sandro Runieri, sindaco del comune di Rocca Santo Stefano”, così commenta il consigliere regionale Mauro Buschini.

“Il CAL – prosegue Buschini – è un organo di fondamentale importanza per il raccordo tra Regione ed enti locali, la sua funzione è al centro di quel rapporto di sussidiarietà tra enti sancito dalla nostra costituzione. Per questi motivi, l’elezione a presidente di un sindaco quale Sandro Runieri, non può che garantire il buon lavoro di questo soggetto istituzionale per i prossimi anni. Ringrazio tutti i componenti che hanno permesso questa elezione e i rappresentanti dei vari enti che lavorano quotidianamente per il bene dei cittadini”.

(ITALPRESS).