ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (Cal) del 9 novembre, che serviranno a designare i 23 membri elettivi (su 40 totali) dell’Assemblea. Scaduto il temine per la presentazione delle liste elettorali, si è delineato il quadro della competizione, con due schieramenti in campo: “Lazio dei Territori” e “Territorio e partecipazione”.

A votare sono chiamati i sindaci e i consiglieri di 373 comuni laziali, tutti tranne i comuni capoluoghi di Provincia, che sono membri del Cal di diritto, insieme ai presidenti delle quattro Province, al vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, a due rappresentanti delle comunità montane (appartenenti a province diverse e indicati dalle organizzazioni delle autonomie) e, infine, ai presidenti (o loro delegati) di Anci Lazio, Upi Lazio, Uncem Lazio, Lega delle Autonomie Lazio e Aiccre Lazio.

Tutti i comuni coinvolti nella competizione elettorale sono suddivisi in tre fasce demografiche: la prima comprende i 255 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; la seconda i 68 con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti; la terza, infine, comprende i 50 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 123, quarto comma, della Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto, è organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali, al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali e statutari di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza, e l’effettiva partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione che incidono sugli interessi dei territori e delle comunità locali.

La deliberazione dell’Ufficio per le Elezioni dei componenti del Cal del 12 ottobre 2023 n. 1 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio. Tutte le informazioni sulle elezioni del Cal sono pubblicate nella sezione “Speciale elezioni Cal”, visibile nella homepage del sito del Consiglio regionale del Lazio

