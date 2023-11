ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale del Lazio presieduto dal vicepresidente Giuseppe Emanuele Cangemi ha approvato, all’unanimità dei presenti, la proposta di deliberazione consiliare numero 16 del 30 ottobre 2023, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione numero 679 del 26 ottobre 2023, concernente: “Approvazione del bilancio consolidato della Regione Lazio, Esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, numero 118”.

Nell’illustrare il provvedimento l’assessore Giancarlo Righini ha detto che è l’ultimo provvedimento riguardante i rendiconti di bilancio e che quindi con esso si chiude tutto l’iter dei documenti contabili inerenti all’esercizio dello scorso anno. Il rendiconto ha ottenuto anche il parere positivo da parte dei Revisori dei Conti e riporta tutti i risultati contabili delle società partecipate ed enti controllati dalla Regione Lazio.

Il bilancio consolidato ha lo scopo di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo.

E’, inoltre, uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società e per ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato, pertanto, assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo di dati patrimoniali ed economici del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci di esercizio delle singole entità che compongono il gruppo.

– foto: Consiglio Regionale Lazio –

(ITALPRESS).