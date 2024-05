VIGNOLA (ITALPRESS) – Consegnato a Leo Turrini il Premio Ciliegia d’Oro 2023. La cerimonia si è svolta sabato 18 maggio presso la Sala dei Contrari del Castello di Vignola, gentilmente concessa gratuitamente in uso dalla Fondazione di Vignola, alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Modena Alessandra Camporota, del presidente del Centro Studi Vignola Massimo Toschi, della sindaca di Vignola Emilia Muratori e del Direttore BPER Banca sede di Vignola Tiziano Tabacchi. Il prestigioso riconoscimento è stato istituito nel 1981 ed è promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola e di BPER Banca per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario. La giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’oro 2023 a Leo Turrini per il suo straordinario contributo nel campo del giornalismo sportivo raccontando con passione e dedizione le eccellenze della sua terra. Da inviato per rinomate testate giornalistiche, ha accompagnato i suoi lettori in un viaggio attraverso i più grandi eventi sportivi, dai Gran Premi di Formula 1 alle Olimpiadi estive e invernali, dai Mondiali di calcio alle gesta sugli sci di campioni come Alberto Tomba. Ha pubblicato numerosi libri dedicati ad iconici personaggi del panorama sportivo, vendendo oltre mezzo milione di copie. Questo premio è un riconoscimento al talento di Leo Turrini, per il suo ruolo di esperto conoscitore nel settore del giornalismo sportivo internazionale, dimostrando sempre uno stretto legame con il territorio modenese.

“Ricevere il premio Ciliegia d’Oro è un onore immenso, che mi tocca profondamente. – ha ringraziato Leo Turrini – Questo riconoscimento è una celebrazione del mio lavoro e della mia passione per il giornalismo sportivo, che mi accompagna da una vita. Vignola e il suo territorio hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore, e sapere che questo premio arriva proprio da qui lo rende ancora più significativo. Ringrazio il Centro Studi, Toschi Vignola, il Comune di Vignola e BPER Banca per questo prestigioso riconoscimento. Continuerò a raccontare storie di sport con l’entusiasmo e la dedizione di sempre, sperando di ispirare e unire tutti gli appassionati come me”. “La Ciliegia d’Oro è un simbolo – spiega Massimo Toschi Presidente del Centro Studi di Vignola. Un segno che è anche un sogno. Il segno di chi non dimentica i valori della nostra storia e della nostra tradizione e il sogno che questo tesoro possa essere tramandato nel futuro. Assegnare il Premio Ciliegia d’Oro a Leo Turrini, significa riconoscere il grande valore che i suoi racconti hanno portato al nostro territorio. Perchè la sua passione per lo sport, in particolare per la Ferrari, simboleggia il legame indissolubile con la tradizione e la cultura modenese”.

