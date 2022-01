ROMA (ITALPRESS) – E’ una dedica che è una «benedizione» quella che Papa Francesco ha scritto, mercoledì 12 dicembre, per Lionel Messi sulla maglietta di Athletica Vaticana. E a consegnare al fuoriclasse argentino del Psg la maglietta ieri, domenica 23 gennaio, è stato monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione, incaricato della Conferenza episcopale francese per le Olimpiadi di Parigi 2024. E così ora lo “scambio di maglie” tra il Papa e il fuoriclasse argentino è completo: lo scorso 18 ottobre, infatti, il primo ministro francese, Jean Castex, aveva portato in dono a Francesco proprio la maglia di Messi, numero 30, coi colori del Paris Saint-Germain, con una dedica autografa. “Abbiamo pregato insieme e mi ha confidato quanto la fede sia importante per lui” ha detto il vescovo francese. Con monsignor Gobilliard, che con la polisportiva ufficiale della Santa Sede ha corso la staffetta al Meeting “We Run Togheter” co-organizzato con lo scorso 21 settembre insieme alle Fiamme Gialle, Athletica Vaticana porta avanti l’impegno di una visione dello sport spirituale, inclusiva e solidale, in particolare nella prospettiva delle Olimpiadi parigine.

