Coniugi uccisi a colpi di fucile nel brindisino

I cadaveri di due coniugi di 69 e 63 anni sono stati rinvenuti in contrada Canali di Serranova del comune di Carovigno, in provincia di Brindisi, I corpi presentavano evidenti ferite sul corpo. I due, che vivevano da soli sono stati colpiti da alcuni colpi di fucile. In corso le indagini dei Carabinieri. pc/gsl (Fonte video: Agenzia Fotogramma)