ROMA (ITALPRESS) – La Collezione Numismatica racconta la storia del nostro Paese e le monete emesse oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniate dalla Zecca italiana ne celebrano due eccellenze: l’Autodromo Nazionale di Monza e il grande Alberto Sordi.

La prima moneta in argento dal valore nominale di 5 euro, è dedicata al 100° Anniversario dell’Autodromo Nazionale Monza uno dei circuiti più antichi, conosciuto al mondo come “Il Tempio della velocità”.

La moneta è realizzata dall’artista incisore Antonio Vecchio, in versione Fior di Conio e ha una tiratura di 8.000 pezzi. Sul dritto raffigura un’opera del disegnatore inglese Michael Turner che riproduce una fase di gara del 2° Gran Premio d’Italia disputato il 10 settembre 1922 all’Autodromo Nazionale Monza. In primo piano compaiono sul rettilineo le auto di Pietro Bordino, vincitore della corsa su Fiat 804, e Pierre de Vizcaya, terzo al traguardo su Bugatti T29.

Sulla destra, si possono osservare le tribune per il pubblico mentre a sinistra l’uscita della “Curva Sud” e la terza auto, quella di Guido Meregalli su una Diatto tipo 20S. Nel giro, la scritta “REPUBBLICA ITALIANA”.

Sul rovescio al centro, il logo ufficiale dell’Autodromo Nazionale Monza e le date “1922 2022”, rispettivamente anno della costruzione dell’Autodromo e anno di emissione della moneta. A destra e a sinistra, gli spalti moderni dell’Autodromo Nazionale Monza. In alto, nel giro, la scritta “100° ANNIVERSARIO AUTODROMO”; a sinistra, il nome dell’autore, A. VECCHIO; in esergo, “R”, identificativo della Zecca di Roma e il valore “5 EURO”.

