Coni, Scarzella “Malagò mio presidente, altrimenti scelgo Pancalli”

ROMA (ITALPRESS) - "È finito il mio lungo periodo in questa federazione, ed è finito in un momento in cui si stanno aprendo le candidature sia per il Cip che per il Coni. Personalmente ho un presidente, che si chiama Giovanni Malagò, e spero che continui a esserlo. Qualora non fosse il mio presidente, il mio prescelto rimane Luca Pancalli, nel caso si candidasse". È questo il pensiero espresso dall'ormai ex presidente della Fitarco, Mario Scarzella, in vista delle prossime elezioni per la presidenza del Coni. spf/gm