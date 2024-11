ROMA (ITALPRESS) – “L’elezione del presidente di Confprofessioni, Marco Natali, è stata organizzata e celebrata ieri all’insaputa del precedente organo esecutivo dirigenziale. Di conseguenza, all’attuale vertice della conferenza oggi siede un organo esecutivo e presidenziale non rappresentativo della eterogeneità delle professioni, e delle associazioni di categoria, che invece costituiscono la vera essenza dell’organizzazione. Questo blitz, qualifica in modo inequivocabile le persone che lo hanno portato avanti. La democrazia è il sale delle organizzazioni e il cambiamento rappresenta un segnale di crescita per qualunque associazione, ma la trasparenza nei comportamenti e la dignità delle persone devono sempre avere la priorità e non devono mai mancare. Per questo, voglio precisare che nessun componente del gruppo dirigente di Confprofessioni eletto è espressione della dirigenza nazionale di ANCL”. Così, in una nota, il presidente dell’Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro, Dario Montanaro.

