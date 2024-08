REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro hanno eseguito un decreto di confisca del Tribunale – Misure di Prevenzione di Reggio Calabria nei confronti di due coniugi gioiesi. Il provvedimento ha interessato beni immobili, un autoveicolo e conti correnti bancari e polizze assicurative per un valore complessivo di 350 mila euro, già sottoposti a sequestro di prevenzione.

Tale confisca è conseguente e connessa all’Operazione “Geolja”, condotta dall’Arma dei Carabinieri nel 2021 sotto il coordinamento della DDA reggina, che “ha consentito di disvelare – spiegano i carabinieri in una nota – un sodalizio ‘ndranghetista facente capo all’articolazione territoriale denominata cosca ‘Piromallì. Con l’operazione ‘Geoljà, infatti, si è gettata luce – aggiungono i militari – sulla intricata rete di minacce e imposizioni che i commercianti della Piana di Gioia Tauro erano costretti a sopportare per esercitare la loro professione”.

– Foto: Ufficio stampa Carabinieri Reggio Calabria –

(ITALPRESS).