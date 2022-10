Confindustria Alberghi “Intervenire sulla fiscalità”

"Con la riqualificazione delle strutture potremmo attrarre un turismo più esigente", ma "bisogna cambiare visione: gli alberghi, di lusso e non di lusso, non devono essere considerati semplicemente delle proprietà immobiliari, ma sono uno strumento per creare valore in un territorio". Lo ha detto Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell'Associazione Italiana Confindustria Alberghi, a margine degli Stati Generali del Turismo, a Chianciano Terme. xi2/sat/red