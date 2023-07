VENEZIA (ITALPRESS) – “Il conferimento della cittadinanza onoraria di Chiampo segue quella di altre dodici città venete che hanno scelto di attribuire l’onorificenza al 7° Reggimento Alpini, reggimento legato a doppia corda ai veneti e al Veneto, non solo perchè ha sede a Belluno, nella caserma principale, ma anche perchè larga parte del reclutamento, negli anni della leva obbligatoria, ha coinvolto giovani vicentini, compresi i giovani di questa vallata del Chiampo. Il legame con la nostra terra è in aggiunta figlio del grande sacrificio per le perdite che il 7° Reggimento Alpini ha subito nelle ultime operazioni in Afghanistan”. Lo afferma l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan, che ha partecipando oggi alla cerimonia di consegna ufficiale della Cittadinanza onoraria della Città di Chiampo al 7° Reggimento Alpini. La cerimonia si è svolta nella sala consiliare del Municipio, dopo la parata con l’accompagnamento della Banda Musicale di Gambellara e la cerimonia dell’alza Bandiera e resa degli Onori ai Caduti.

“La Regione del Veneto ha un legame istituzionale molto forte con l’Associazione Nazionale Alpini, così come certificato dai numerosi protocolli siglati, l’ultimo dei quali il 4 luglio scorso tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e ANA, per una collaborazione finalizzata a definire attività educative in favore del sistema scolastico e formativo regionale. L’educazione ad uno stile di vita sano è preziosa per la crescita dei giovani e per il loro inserimento nel mondo del lavoro – aggiunge l’assessore Donazzan -. La leva militare è stata scuola di vita e nella società attuale c’è bisogno di riferimenti valoriali che gli Alpini sanno trasmettere. Ricordiamo anche l’impegno degli Alpini nell’operazione “Strade sicure” del Veneto, affiancando le forze dell’ordine nelle attività a garanzia della sicurezza pubblica”.

foto: ufficio stampa regione Veneto

