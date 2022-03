Confcommercio, fare di più contro il caro-bollette

Il decreto legge approvato dal Governo per contrastare gli aumenti delle bollette di elettricità e gas si muove nella giusta direzione ma occorre fare di più per contrastare e contenere l'impatto del rialzo dei valori delle materie prime energetiche, tanto più dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E' quanto osserva in audizione Giovanni Acampora, membro di Giunta di Confcommercio. mgg/abr/mrv