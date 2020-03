“Non è il tempo di polemizzare. Eppure, il Governo poteva fare di più per industria, imprese e professioni”. Lo dichiara Nicola Spadafora, Presidente di Confapi Milano.

“Se non fosse per il nostro sistema sanitario regionale, attraverso la stretta sinergia tra pubblico e privato, saremmo già al collasso. Oggi dobbiamo quindi dire grazie al principio di sussidiarietà adottato in questa Regione, straordinaria, solidale e laboriosa. Intendiamo comunque – afferma Spadafora – rivolgere un invito al mondo dell’impresa, dell’industria e delle professioni: stiamo uniti, aiutiamo chi rimane indietro e chi soffre, lavoriamo ancora più di ieri, con coraggio, sacrificio e passione, per le nostre famiglie, le nostre imprese, i nostri lavoratori ed il nostro Paese. Insieme sapremo uscirne!”.

(ITALPRESS).