CATANZARO (ITALPRESS) – L’imprenditrice del tessile-moda Franca Trozzo è stata eletta nuovo presidente regionale della filiera Confapi Tessile, alla presenza del presidente regionale nonchè vice presidente nazionale, Francesco Napoli e del segretario generale Rossana Battaglia. Sarà coadiuvata,nella squadra, dalla neo eletta vice presidente di filiera Stefania Chiaselotti.

Franca Trozzo manterrà la carica per i prossimi tre anni e sarà a capo del comparto che rappresenta i settori del tessile, abbigliamento, moda, calzature e accessori.

«E’ davvero con emozione che mi accingo ad affrontare questo nuovo prestigioso quanto impegnativo incarico. Sono onorata, è una nuova sfida che sono convinta mi darà l’opportunità di valorizzare il ruolo e le caratteristiche peculiari della filiera del tessile- moda all’interno della strategia turistica del nostro Paese”.

“Le radici storiche della produzione tessile in Calabria, dalla tradizione serica alla produzione della lana al fascino del costume popolare hanno da sempre costituito un grande patrimonio artistico -culturale per il territorio, patrimonio che va valorizzato e tutelato. E’ necessario sostenere e valorizzare le aziende presenti sul territorio creando una sinergia tra le stesse, pensando ad un rilancio del settore” conclude.

– foto: ufficio stampa Confapi Calabria

(ITALPRESS).