Confagricoltura-Unapol, intesa per rilanciare l’olio italiano

ROMA (ITALPRESS) - L’Italia è il secondo produttore mondiale di olio, ma il settore è ancora troppo frammentato e con realtà disomogenee per livello di innovazione e competitività. Per anche per superare queste criticità e valorizzare la produzione e la filiera dell’olio extravergine nazionale, Confagricoltura ha siglato un’intesa con Unapol, Unione Nazionale Associazioni Produttori Olivicoli. xl3/sat/gsl