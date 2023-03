Con il termine “condizionatore fisso mono” si fa riferimento a un sistema di climatizzazione dell’aria da utilizzare in una casa o in un ufficio composto da due unità separate: la prima è da collocare all’interno dell’ambiente da climatizzare e la seconda all’esterno.

L’unità interna è solitamente montata nella parte alta del muro, in prossimità del soffitto mentre l’unità esterna è spesso collocata sul balcone, se disponibile.

Componenti dei condizionatori fissi

L’unità interna contiene un evaporatore, un filtro dell’aria, un ventilatore, un termostato e un display di controllo. L’evaporatore è il componente che si occupa di raffreddare l’aria prelevata dall’ambiente, mentre il filtro dell’aria serve a purificarla da polveri e allergeni. Il ventilatore spinge l’aria fredda nella stanza e il termostato ne regola la temperatura. Il display di controllo consente di impostare la temperatura desiderata e di gestire le funzioni dell’unità.

L’unità esterna, invece, è quella che viene installata all’esterno dell’edificio e contiene un compressore, un condensatore e una valvola di espansione. Il compressore è il cuore del sistema di condizionamento dell’aria, che comprime il gas refrigerante e lo fa circolare attraverso il sistema. Il condensatore dissipa il calore prodotto dal compressore, mentre la valvola di espansione regola la quantità di refrigerante che entra nell’evaporatore.

Funzionamento del condizionatore d’aria monosplit

Il funzionamento del condizionatore d’aria monosplit è il seguente: l’unità esterna preleva l’aria calda dall’ambiente e la fa passare attraverso il compressore, che la comprime e la fa circolare attraverso il sistema. Il gas refrigerante, a questo punto, si raffredda e viene inviato nell’evaporatore dell’unità interna, dove l’aria prelevata dall’ambiente viene fatta circolare attraverso le sue serpentine, raffreddandola. L’aria fredda viene quindi spinta nella stanza tramite il ventilatore dell’unità interna.

Il ciclo si ripete finché la temperatura dell’ambiente raggiunge quella impostata sul termostato dell’unità interna. Quando la temperatura desiderata viene raggiunta, l’unità si spegne e il ciclo si interrompe fino a quando la temperatura dell’ambiente non aumenta di nuovo.

Come scegliere un condizionatore d’aria fisso mono

Per scegliere un buon condizionatore d’aria fisso mono sarà opportuno valutare i seguenti fattori: potenza di raffreddamento, livello di rumorosità, disponibilità o meno della funzione di riscaldamento, design e, ovviamente, prezzo.

Rivolgersi ai grandi centri specializzati, come ad esempio Mediaworld, una delle catene più importanti presenti in Italia, consente di ricevere un consiglio da un esperto e di poter scegliere tra diverse marche.

Le più diffuse in Italia sono Daikin, Samsung, Mitsubishi, Beko e Argo.

Sul sito di Mediaworld trovate anche un’utile sezione con le offerte di condizionatori delle marche appena elencate che potete iniziare a valutare prima ancora di uscire di casa.

Vantaggi dei condizionatori d’aria fissi mono rispetto ai condizionatori portatili

L’utilizzo di un condizionatore d’aria fisso mono assicura diversi vantaggi rispetto a un condizionatore portatile. Qui di seguito vi elenchiamo i 5 fattori principali:

Potenza di raffreddamento: i condizionatori d'aria fissi mono hanno una maggiore potenza di raffreddamento rispetto ai condizionatori portatili. Ciò significa che sono in grado di raffreddare una stanza più rapidamente e di mantenere una temperatura costante in modo più efficiente.

Efficienza energetica: i condizionatori d'aria fissi mono sono generalmente più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai condizionatori portatili. Ciò significa che consumano meno energia per mantenere la stessa temperatura nella stanza.

Silenziosità: i condizionatori d'aria fissi mono sono generalmente più silenziosi rispetto ai condizionatori portatili, in quanto l'unità esterna è posizionata all'esterno dell'edificio, lontana dalla stanza da raffreddare.

Design: i condizionatori d'aria fissi mono sono spesso più discreti e esteticamente gradevoli rispetto ai condizionatori portatili, in quanto possono essere integrati nella struttura dell'edificio o camuffati con appositi rivestimenti.

Manutenzione: i condizionatori d'aria fissi mono richiedono generalmente meno manutenzione rispetto ai condizionatori portatili, in quanto hanno un sistema di filtraggio più efficiente e non necessitano di essere spostati da una stanza all'altra.

I condizionatori d’aria fissi mono sono quindi una scelta migliore per le persone che desiderano un sistema di raffreddamento più potente, efficiente ed elegante, mentre i condizionatori portatili sono più adatti per le persone che hanno bisogno di un’opzione di raffreddamento temporanea o per raffreddare ambienti di piccole dimensioni o dove non è possibile installare un’unità esterna.