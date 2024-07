TORINO (ITALPRESS) – Si è concluso il tour dedicato ad Alfa Romeo Junior, la straordinaria iniziativa che ha consentito a un pubblico selezionato dalle concessionarie ufficiali Alfa Romeo di conoscere in anteprima il modello che segna il ritorno del marchio globale italiano nel segmento B, il più rilevante in Italia ed Europa. Dal 12 giugno al 12 luglio il progetto ha coinvolto 49 showroom Alfa Romeo per un totale di circa 9.000 partecipanti, che hanno vissuto un’esperienza immersiva strutturata in appuntamenti dedicati “one to one” e una serata speciale con il reveal della vettura. In particolare, gli ospiti hanno vissuto la stessa atmosfera che si respira nei più famosi Club internazionali, avvolti dalla musica avvincente del DJ set allestito per l’occasione e da suggestivo gioco di luci e ombre con le tinte rosso e nero, i colori simbolo del marchio italiano. L’esperienza è culminata con lo svelamento della Junior 100% elettrica con livrea rossa, esposta al centro di un’installazione tecnologica che ha messo in risalto le linee sinuose del nuovo modello.

La calorosa partecipazione agli eventi ha sottolineato il senso di appartenenza alla Tribe Alfa Romeo con un’integrazione perfetta tra brand, dealer, clienti e tutti quegli automobilisti che hanno mostrato interesse per Junior e il desiderio di entrare a far parte della comunità del Biscione. Non solo gli Alfisti di ieri e di oggi, ma soprattutto quelli di domani hanno apprezzato la grande qualità della nuova compatta sportiva, la cui missione è proprio conquistare una nuova generazione attraverso un inedito linguaggio di design. Del resto, autentico oggetto cool ed unico, Junior coniuga uno stile accattivante con la tecnologia più avanzata in termini connettività e dinamica di guida. Inoltre, è disponibile in configurazione ibrida ed elettrica, senza fare distinzioni estetiche o di equipaggiamento, perchè l’unica cosa che conta è il suo essere 100% Alfa Romeo. Infine, va ricordato che ad ogni tappa del tour italiano il pubblico ha potuto ricevere informazioni dettagliate anche su Junior Ibrida e Junior Elettrica, le due nuove versioni di ingresso dotate rispettivamente delle motorizzazioni ibrida da 136 CV ed elettrica da 156 CV, e sull’esclusiva JUNIOR VELOCE, la versione di lancio top di gamma che sintetizza sportività, tecnologia e comfort in una configurazione unica ed equipaggiata con una selezione dei migliori contenuti offerti in gamma.

“Sono molto soddisfatto dell’accoglienza ricevuta dalla Junior in questo tour che ha toccato l’intero Paese, segno che il nostro ritorno in questo segmento fosse davvero molto atteso. E sono certo che molte soddisfazioni arriveranno dalla versione VELOCE 280CV 100% elettrica, la massima espressione della sportività nella gamma, che pochi giorni fa è stata protagonista di un’adrenalinica prova dinamica pre – omologazione presso l’iconico Proving Ground di Balocco. E i primi giudizi degli esperti internazionali che l’hanno testata sono molto positivi. A piacere soprattutto è il perfetto bilanciamento tra handling “best in class” ed elevato comfort nella routine quotidiana, frutto del lavoro della stessa squadra italiana di ingegneri Alfa Romeo che ha dato vita a progetti unici come 4C, 8C, Giulia & Stelvio Quadrifoglio, Giulia GTA” ha dichiarato Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).