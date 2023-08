ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso a Venezia il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, il giro d’Italia a vela giunto quest’anno alla terza edizione. Organizzato da Difesa Servizi e SSI Events, con il supporto della Marina Militare, si è articolato in nove tappe: partito lo scorso 24 giugno da Genova, ha poi toccato La Maddalena, Napoli, Vibo Valentia, Taranto, Vieste, San Benedetto del Tronto e Portorose, in Slovenia, per culminare all’Arsenale della città lagunare, simbolo della marineria italiana e della Marina Militare. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023 è stato incentrato su una serie di regate che hanno coinvolto una cinquantina di atleti impegnati in diverse specialità. Per la competizione offshore, che ha visto gli equipaggi confrontarsi su rotte d’altura lungo tutto il percorso del Giro, sono stati utilizzati i Beneteau Figaro 3, monoscafi monotipo dotati di foil. Nelle competizioni inshore si sono sfidati in acqua dieci WASZP, scafi anch’essi one design foiling, e poi dei Wingfoil: si tratta di una delle specialità più giovani della vela sportiva, dove lo scafo è una tavola, anch’essa dotata di appendice sommersa che la fa librare sull’acqua, abbinata a un’ala chiamata wing che, grazie a impugnature, consente al velista di gestire il vento nelle varie andature.

Suzuki ha preso parte al Tour fornendo all’organizzazione tre gommoni Focchi della gamma coaching vela, i Focchi 510 e 580, tutti motorizzati con Suzuki DF40A, il “fuoribordo senza patente” best seller della gamma del costruttore giapponese. Si tratta di un package molto spesso utilizzato dai maestri nelle scuole vela che, quindi, si è dimostrato particolarmente adatto come mezzo di assistenza alle regate del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023.

Il motore Suzuki DF40A in tutte le sue versioni, è un modello che mette a disposizione affidabilità e facilità d’uso elevate, brillantezza nelle prestazioni, consumi ridotti e quindi minor impatto ambientale. Al Villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, Suzuki ha esposto un Suzuki DF2.5, un Suzuki DF6A, entrambi modelli rivolti a chi utilizza i fuoribordo per motorizzare natanti a vela, e una Sport Tourer GSX-S1000GT, la moto sportiva con indole da vera viaggiatrice, dotata di un motore 4 cilindri in grado di erogare 152 cv e una coppia poderosa.

Paolo Ilariuzzi, Direttore divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, al termine della manifestazione ha tenuto a sottolineare l’importanza della partnership col Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023: “Con questa terza edizione è stata conferma la bontà di questo progetto del giro d’Italia della vela, una manifestazione sportiva che è riuscita a catalizzare l’attenzione di tanti, soprattutto giovani, perchè capace di evidenziare il valore sportivo della vela, la spettacolarità delle regate foiling, e soprattutto i temi che ormai sono fondamentali per la società, quali la sostenibilità e il rapporto tra l’uomo e il mare. La creazione di un Villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2023, che ha seguito tutte le tappe del Tour, è stata una scelta molto centrata perchè ha dato modo di sviluppare temi quali la cultura e il turismo dei territori, fornendo anche alle aziende partner, come Suzuki, la possibilità di mostrare la propria tecnologia, i propri prodotti che in intercettano i gusti e le passioni di un’utenza quanto più eterogenea”.

