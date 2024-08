SAN CANDIDO (ITALPRESS) – Si è conclusa con grande successo la quarta edizione della rassegna cinematografica “Schermi d’arte” a San Candido. Quest’anno, la rassegna ha offerto al pubblico quattro film particolari e stupendi, regalando esperienze cinematografiche uniche ed emozionanti. La rassegna si è aperta con “Posso entrare”, un’ode a Napoli che ha portato sul grande schermo tutta la bellezza e le contraddizioni di una città affascinante e complessa. Regista la talentuosa Trudy Styler, moglie el cantante Sting. Successivamente, il pubblico ha potuto emozionarsi con “Mi fanno male i capelli”, un omaggio toccante a Monica Vitti e alla forza del sogno, che ha celebrato l’indimenticabile attrice italiana attraverso un viaggio emozionale nella sua carriera e nella sua vita.

Uno dei momenti più attesi della rassegna è stata la proiezione del film della regista Caterina Carone, presentato al Festival del Cinema di Roma 2023. La Carone, premiata con diversi premi importanti per i suoi film documentari, è venuta a San Candido per presentare il suo film e incontrare il pubblico, condividendo le esperienze e le emozioni che hanno accompagnato la realizzazione della sua opera.Caterina Carone ha frequentato la scuola di documentario Zelig di Bolzano.

La rassegna si è conclusa con il film “Via Sicilia 57/59”, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori degli spettatori grazie alla sua narrazione avvincente e alle sue immagini suggestive.

Paolo Spirito, direttore artistico di questo festival ha sottolineato l’importanza dei cinema e dei teatri che stanno morendo in Italia. La quarta edizione di “Schermi d’arte” ha dimostrato ancora una volta la capacità del cinema di emozionare e ispirare, confermando San Candido come un luogo di riferimento per gli amanti del cinema e dell’arte.

