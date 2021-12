Scatole e fogli in carta e cartone, film e involucri in plastica, bottiglie in vetro. Durante le feste di Natale il Conai prevede, come ogni anno, un aumento degli imballaggi nella raccolta dei rifiuti urbani. “Un confronto a campione fra i dati dei gestori di diverse città d’Italia, ci porta anche per il 2021 a stimare un aumento dei flussi in raccolta differenziata”, commenta Luca Piatto, responsabile rapporti con il territorio del Consorzio nazionale imballaggi. “Abbiamo tanti imballaggi che diventano rifiuti e che devono essere correttamente gestiti. Andiamo infatti incontro a settimane con maggiori consumi: di cibo, di vino, di beni di consumo imballati, spediti o regalati in buste di carta e di plastica”, spiega. Secondo le prime proiezioni del Conai, dicembre si chiuderà con aumenti percentuali dei rifiuti urbani soprattutto per tre materiali di imballaggio: carta e cartone, plastica e vetro. Per la carta si stima che l’incremento possa superare localmente anche il 10%, per la plastica e il vetro dovrebbe invece oscillare fra il 5% e il 10%.

“Si tratta di numeri da confermare a consuntivo con il nuovo anno, ma non saremmo sorpresi se le percentuali si rivelassero anche più alte. L’emergenza sanitaria – osserva Piatto – ha reso le previsioni molto più difficili: la produzione dei rifiuti di imballaggio è legata ai consumi, che a loro volta sono legati ad abitudini sociali che la pandemia ha scosso. Il Natale 2020 è stato anomalo sotto molti punti di vista, con riduzioni dell’elemento conviviale. Quest’anno, in una situazione leggermente migliore ma ancora incredibilmente delicata, le stime si fanno incerte. Una cosa però non dovrà cambiare: l’attenzione al conferimento in raccolta differenziata di questi rifiuti”, conclude.

L’importante quindi, secondo il Conai, è separare correttamente gli imballaggi in raccolta differenziata ed evitare errori che possano comprometterne la qualità.

