Con l’ultima edizione della campagna di solidarietà “Con tutto il cuore”, Conad Nord Ovest ha donato 400 mila euro alle strutture ospedaliere pediatriche partner coinvolte nelle regioni in cui opera: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia, Toscana, Lazio e Sardegna. All’Ospedale del Cuore di Fondazione Monasterio di Massa, centro di alta specialità per la cura delle patologie cardiopolmonari, sono stati consegnati 115 mila euro raccolti nei punti di vendita della Toscana. La cifra contribuirà all’acquisto di innovative attrezzature specifiche per la ventilazione polmonare destinate all’Area intensiva neonatale e pediatrica. L’obiettivo è garantire ai piccoli pazienti i più elevati livelli di assistenza. La Fondazione Cnr/Regione Toscana Gabriele Monasterio è un centro di riferimento regionale per cardiologia, emodinamica diagnostica e interventistica neonatale e pediatrica, cardiochirurgia neonatale e pediatrica. Nei due stabilimenti ospedalieri di Pisa e Massa sono presenti anche numerose altre attività sanitarie, di ricerca e formazione principalmente in campo cardiovascolare, adulto e pediatrico, medico e chirurgico. “Un ringraziamento a Conad Nord Ovest, che da anni ci dimostra fiducia e solidarietà. Un sentito grazie, poi, anche ai preziosi sostenitori che hanno dato un contributo: per noi ha significato molto”, commenta il direttore generale di Fondazione Monasterio Marco Torre. “Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla partecipazione dei nostri clienti che condividono i progetti solidali Conad, rinnovandoci la fiducia ogni giorno. Risultato conseguito in un anno complesso, difficile e pertanto ancor più apprezzabile”, sottolinea il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. “Ci riempie di orgoglio sapere che il nostro aiuto potrà contribuire a rendere migliore il futuro di tanti piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore. Uno speciale ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto, che hanno mostrato di credere nella partnership e nella solidarietà legata all’iniziativa ‘Con tutto il cuore’ e che quotidianamente fanno di questa struttura un’eccellenza italiana”, conclude Geri. (ITALPRESS).