CON SUZUKI SOLUTIONS WARRANTY LA GARANZIA ARRIVA AL QUINTO ANNO

Suzuki è attenta a soddisfare i bisogni e i desideri dei consumatori, che sempre più spesso cercano formule d’acquisto alternative a quelle tradizionali. La Casa di Hamamatsu propone, in collaborazione con gli specialisti di Agos, l’ampia gamma di prodotti finanziari della linea Suzuki Solutions, che ora si arricchisce del piano innovativo Suzuki Solutions Warranty. Grazie a questa novità, chi sottoscriverà entro il prossimo 31 marzo un finanziamento Agos della durata di 36 mesi, potrà ricevere in omaggio dalle Concessionarie aderenti l’estensione della garanzia ufficiale per il quarto e il quinto anno di possesso, in alternativa ai tre anni di assicurazione furto e incendio inclusi nella formula Suzuki Solutions NoProblem. La formula Suzuki Solutions Warranty consente ai Clienti di mettersi al volante dei modelli della gamma di Hamamatsu pagando un anticipo iniziale e di versare, quindi, comode rate mensili.

Trascorsi i tre anni del primo periodo di rimborso rateale, il Cliente deciderà se restituire l’auto al concessionario, passare a un’altra Suzuki oppure tenere la vettura guidata sino a quel momento, saldando subito una Maxirata finale o rateizzandola. Suzuki Solutions Warranty è una formula che dà la possibilità al Cliente di usare la sua auto senza doversi preoccupare di alcun imprevisto per ulteriori due anni. La sua formula chiara permette di guidare con la massima serenità, senza il pericolo di spese inattese. La libertà che caratterizza la filosofia Suzuki Way of Life! trova espressione anche nell’assortimento delle formule d’acquisto Suzuki Solutions che Suzuki Finance ha messo a punto con la collaborazione di AGOS. Attraverso queste formule, i Clienti Suzuki possono liberarsi dalle logiche rigide imposte dalle modalità d’acquisto classiche e superare il concetto tradizionale di proprietà. In questa prospettiva più moderna, l’auto smette di essere un bene da possedere e diventa uno strumento che dà un servizio di mobilità.

Con la loro flessibilità, i piani Suzuki Solutions permettono di finanziare anche le spese di gestione del mezzo, come per esempio i costi della manutenzione programmata, grazie al pacchetto Suzuki Smile. I finanziamenti Agos della linea Suzuki Solutions hanno diverse durate possibili per adattarsi ai bisogni o ai desideri di ciascuno e si possono sviluppare su 24, 30 o 36 mesi. Trascorso questo arco di tempo, il Cliente è libero di scegliere tra varie opportunità: riconsegnare l’auto guidata sino a quel momento, tenerla, saldando una Maxirata finale o rateizzandola, o optare per un’altra Suzuki, anche indirizzandosi su una formula di finanziamento più adatta alle sue esigenze. In questo modo, chi sceglie Suzuki può orientarsi serenamente verso il modello che oggi soddisfa meglio le sue esigenze con la consapevolezza e la tranquillità di poter rivedere un domani le sue scelte, a condizioni chiare e convenienti.

(ITALPRESS).