Prosegue la strada per tornare alla normalità. Durante l’estate 2020 aumenteranno gli italiani che preferiranno il nostro Paese per passare le proprie vacanze e si sposteranno con la propria autovettura per raggiungere le più belle mete costiere o di montagna. L’automobile è il mezzo di trasporto più sicuro in termini di protezione individuale dai virus e vale la pena valutare l’acquisto di una nuova vettura, dotata di motori che consumano meno ed è dotata delle più recenti tecnologie in termini di sicurezza e comfort. È il caso di Opel Astra, che offre dotazioni e accessori precedentemente riservati a vetture di segmento superiore, oggi disponibili anche per una compatta tuttofare a prezzi accessibili, come nella tradizione del marchio tedesco che porta tecnologie all’avanguardia ad essere accessibili a tutti.

Una strategia che punta a rendere disponibile a un ampio pubblico il meglio, a prescindere dalle dimensioni della vettura. Opel Astra è la dimostrazione di questo teorema, con una serie di elementi che nell’ultima generazione aggiungono valore all’esperienza di guida su un modello centrale nel panorama automobilistico.

Una centralità che inizia dalla scelta della carrozzeria, tra 5 porte o Sports Tourer e motori di ultima generazione, leggeri ed efficienti, come il Diesel Turbo 1.5 da 105 oppure 122 CV, con consumi ed emissioni estremamente ridotti e, allo stesso tempo, prestazioni brillanti. I motori benzina sono i 1.2 Turbo da 110, 130 oppure 145 CV e il 1.4 da 145 CV. Su nuova Opel Astra è stato presentato il nuovo cambio manuale a 6 rapporti dal basso attrito e dagli innesti precisi. Chi sceglie il comfort del cambio automatico trova l’estrema fluidità del cambio a variazione continua sul benzina 1.4 Turbo da 145 CV, oppure l’automatico a 9 rapporti nel 1.5 Diesel da 122 CV, una chicca per una vettura così popolare del segmento C. Grazie ai numerosi miglioramenti nuova Opel Astra riduce i consumi rispetto al modello precedente fino al 21%.

La sicurezza è un altro ingrediente con cui Opel firma Astra, anche visivamente, grazie ai tecnologici fari IntelliLux. Si tratta di fari a matrice di LED in grado di cambiare radicalmente la visibilità notturna con una luce chiara e un fascio molto più largo e profondo rispetto a qualunque altro sistema di illuminazione precedente, senza abbagliare gli altri utenti della strada, in modo completamente automatico. Una migliore illuminazione significa avere migliore visibilità per un maggiore comfort di guida e poter vedere prima gli ostacoli sulla strada, quindi più tempo per reagire e, di conseguenza, più sicurezza. I fari IntelliLux sono standard su Opel Astra nelle versioni Business Elegance e Ultimate.

Il risultato dimostra il raggiungimento di un nuovo standard, che si accompagna alla presenza dei sistemi ausiliari per la sicurezza. La loro presenza è invisibile a occhio nudo, ma è sufficiente mettersi al volante per percepirne il livello di attenzione e intervento, pronto a manifestarsi in differenti condizioni. La nuova telecamera anteriore è più piccola e più potente che in passato grazie a un processore più veloce. Adesso, oltre ai veicoli, rileva anche i pedoni, un importante vantaggio in termini di sicurezza. Anche la telecamera posteriore digitale disponibile insieme al nuovo sistema di infotainment Multimedia Navi Pro è più potente. La vista alle spalle del veicolo sullo schermo è più distinta e precisa; i contrasti sono più visibili al buio.

L’ampia offerta di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia comprende anche sistemi come il cruise control attivo che permette di guidare molto più rilassati in autostrada, l’indicatore della distanza di sicurezza, l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei cartelli stradali e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, per menzionare solo alcuni esempi. L’assistente al parcheggio automatico con allerta sonori e visivi semplifica la ricerca di un parcheggio e aziona lo sterzo della vettura al posto del guidatore.

I lunghi viaggi per le vacanze estive sono l’occasione per apprezzare quanto è importante la seduta per non soffrire di dolori e affaticamento durante la guida. Opel Astra si prende cura della salute della schiena dei propri possessori grazie ai sedili ergonomici certificati dall’associazione indipendente di esperti di postura AGR, standard su tutte le versioni. Il segreto sta nell’ampia possibilità di regolazione che permette a tutte le corporature di trovare la perfetta posizione di guida. Sulle versioni Business Elegance e Ultimate di nuova Opel Astra lo standard aggiunge addirittura la ventilazione dei sedili anteriori e la funzione massaggio, un’altra chicca per una vettura accessibile e popolare come Opel Astra.

Durante il mese di giugno nuova Opel Astra 1.5 CDTI 105 CV viene offerta con finanziamento Scelta Opel a partire da 199 euro al mese con garanzia Opel Protection inclusa: nell’offerta è inclusa la protezione contro le incertezze di tipo lavorativo e sanitario oltre all’estensione della garanzia, la manutenzione ordinaria e la polizza assicurativa contro l’incendio e il furto. Per quel che riguarda la decorrenza dei pagamenti, la prima rata è posticipata di 4 mesi per garantire la completa serenità economica.

(ITALPRESS).