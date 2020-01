Con nuova 508 ruggisce il Leone

Declinata in versione berlina o station wagon il risultato non cambia: la Peugeot 508 piace. I dati di vendita parlano chiaro visto che la Fastback, arrivata sul mercato lo scorso febbraio, ha chiuso il 2019 sul gradino piu' alto del podio del segmento delle berline tra i brand generalisti, mentre la versione station wagon, in concessionaria da giugno, e' stata la terza piu' venduta. csa/tvi/red