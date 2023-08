ROMA (ITALPRESS) – L’estate è la stagione migliore per apprezzare i vantaggi della tecnologia e-4orce, l’innovativo sistema di trazione integrale Nissan che permette di vivere a pieno le vacanze e le avventure a contatto con la natura. Progettato per essere abbinato a propulsori elettrificati, e-4orce è un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza della Casa giapponese nelle tecnologie 4WD, oggi disponibile su X-Trail e-Power e Ariya 100% elettrico. E’ costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l’azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. Quando i sensori di e-4orce rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote della vettura, il sistema regola la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, molto più velocemente dei tradizionali 4WD meccanici. Il tutto avviene automaticamente, senza la necessità di intervento del guidatore e garantisce massimo controllo e sicurezza in ogni situazione.

Inoltre, la rigenerazione sui due motori, anteriore e posteriore, rende la vettura più stabile e priva di beccheggio, anche in caso di brusche accelerazioni o frenate. Che si tratti di un’impegnativa strada di montagna, di un percorso a bassa aderenza con acqua e fango o di un lungo tratto autostradale, Nissan e-4ORCE è la soluzione ideale per viaggiare in massima sicurezza, comfort e piacere di guida e permettere a guidatore e passeggeri di godere al meglio le proprie vacanze. A bordo di Nissan Ariya o Nissan X-Trail è possibile raggiungere comodamente i contesti naturali più suggestivi, spiagge, laghi, montagne così come borghi remoti, luoghi e città d’arte per un’estate emozionante, intensa e all’insegna dell’avventura.

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).