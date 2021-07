Con Mazda Rent, il prodotto di noleggio a lungo termine offerto da Mazda Motor Italia in partnership con ARVAL Service Lease Italia, puoi ora noleggiare MX-30, la prima elettrica della Casa giapponese. Rivolto a piccole aziende, liberi professionisti ma anche a privati che non desiderano impegnare risorse rilevanti nell’acquisto di un’auto, Mazda Rent è la soluzione ideale per chi si approccia alla mobilità elettrica: il cliente della MX-30 dovrà soltanto scegliere la quota di anticipo, la durata del noleggio, il chilometraggio e i servizi addizionali che potrebbero interessargli, e mettersi alla guida senza la minima preoccupazione o ansia per la futura rivendita dell’auto. La mobilità elettrica è scelta oggi da un numero sempre più elevato di clienti, ma non senza incertezze e incognite. Oltre alle questioni tecniche concernenti le novità della motorizzazione e della guida elettrica, una delle problematiche che spesso frena l’acquisto di una vettura elettrica è la rivendita futura dell’auto, a fronte di un prevedibile rapido sviluppo tecnologico, con conseguente impatto sul valore dell’usato.

Per questo la formula del noleggio a lungo termine si delinea come la più efficace ed evoluta per approcciare a questo tipo di mobilità in ragione dei suoi numerosi vantaggi, come la possibilità di guidare un modello di ultima generazione e in costante stato di efficienza senza preoccuparsi della svalutazione del veicolo.

L’offerta prevede un canone di noleggio di soli 229 euro (Iva inclusa), 30 canoni mensili da 229 euro (Iva inclusa) e un anticipo di 2.745 euro, e costituisce una delle proposte più competitive sul mercato. L’impegno di Mazda nel guidare la clientela nel complesso percorso verso la mobilità elettrica passa anche attraverso la proposizione di strumenti finanziari economicamente vantaggiosi, ma anche di supporto concreto per i propri clienti che desiderano acquistare una vettura, garantendo loro la massima serenità per questa scelta.

