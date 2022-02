MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Nuovo divertimento di guida, design espressivo, qualità premium e stile personale raggiungono un nuovo livello con le sue nuove Mini Special Edition in arrivo in primavera. Per la prima volta, tutti i modelli della storica casa automobilistica premium britannica saranno lanciati contemporaneamente con un’apposita edizione speciale. A partire da marzo 2022, la 3 porte, la 5 porte e la Cabrio saranno disponibili anche come Resolute Edition. Questa versione è disponibile anche per la Cooper SE (consumo di potenza combinato: 17,6 – 15,2 kWh/100 km secondo WLTP; emissioni di CO2 combinate: 0 g/km).

Parallelamente, saranno lanciate anche la Clubman nella Untold Edition e la Countryman nella Untamed Edition.Le Nuove Special Edition hanno una personalità particolarmente autentica, essendo tutte dotate di un proprio carattere distintivo. Il design esclusivo e accuratamente coordinato insieme alle caratteristiche degli equipaggiamenti esaltano gli elementi caratterizzanti di ogni modello. La Resolute Edition sottolinea chiaramente l’individualità, lo stile tradizionale, la sicurezza di sè e il carisma inconfondibile nel segmento premium di questa classe di veicoli.

Le versatili caratteristiche della Clubman, in combinazione con il suo design elegante e il suo concept unico di carrozzeria, vengono ampiamente evidenziate nella Untold Edition. Nella Untamed Edition, la Countryman affina il suo profilo di compagna perfetta per l’avventura oltre i confini della città. Ogni edizione speciale ha le sue caratteristiche specifiche con verniciature per la carrozzeria e cerchi in lega incredibilmente accattivanti, un design degli interni di alta qualità ed elementi decorativi esclusivi sia per gli esterni che per gli interni.

Inoltre, i clienti possono anche configurare le Nuove Special Edition in base alle loro esigenze e bisogni personali. Le caratteristiche di equipaggiamento possono essere combinate, per esempio, con i pacchetti Comfort, Driver Assistance e Connected specifici del modello. Per le varie Special Edition sono disponibili anche specifiche opzioni come il cambio sportivo Steptronic, le sospensioni adattive (ad eccezione di Mini Cooper SE e Mini Cooper SE Countryman), il sistema di altoparlanti HiFi Harman Kardon o il tetto panoramico in vetro.

