Prosegue il percorso del brand Jeep verso un futuro all’insegna della libertà a zero emissioni grazie alla tecnologia 4xe, il nuovo 4×4 che coniuga la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV “made in Italy” Compass e Renegade, le plug-in hybrid più vendute in Italia, sia Wrangler, l’icona del brand. Attraverso la nuova proposta finanziaria Jeep EVO di FCA Bank, infatti, sarà possibile accedere al mondo del marchio di SUV a elevate prestazioni off road con un anticipo di soli 1.000 euro e una rata a partire da 399 Euro al mese*, con la tranquillità e la libertà di poter sostituire il proprio SUV Jeep con uno nuovo al 13°; 25°; 37° o 49° mese.

Si tratta di una proposta che agevola la transizione energetica consentendo a chiunque di provare a condizioni quanto mai vantaggiose il raffinato layout tecnico del plug-in hybrid secondo Jeep.

“4xe” è ormai per Jeep un autentico sub brand che offre molti dei vantaggi della guida elettrica come bassi costi di gestione, una guida silenziosa ed emissioni zero in full-electric, ma anche la flessibilità di un motore a combustione tradizionale per viaggi lunghi senza l’ansia della ricarica. Sono vetture dall’utilizzo intuitivo e ogni cliente può decidere se vuole guidare in elettrico, in modalità ibrida o benzina. E grazie alla partnership con Free2Move eSolutions, Jeep mette a disposizione dei clienti diversi pacchetti per la ricarica pubblica, e diverse tipologie di WallBox per ricaricare da casa. Inoltre, la ricarica è disponibile anche durante la guida grazie alle modalità di rigenerazione di energia. La gamma 4xe racchiude gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, da dettagli di design immediatamente riconoscibili che sono propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico su strada, all’inimitabile DNA che si ritrova sottopelle e che grazie alla tecnologia ibrida plug-in rende Wrangler, Compass e Renegade i SUV Jeep più sostenibili, performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”.

(ITALPRESS).