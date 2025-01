MILANO (ITALPRESS) – Oggi il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Lombardia ha ufficializzato l’ingresso di Giuseppe Licata, consigliere regionale eletto nelle liste dell’ex Terzo Polo.

A salutare il nuovo consigliere azzurro è stato lo stesso segretario nazionale del partito e vicepremier Antonio Tajani in un videomessaggio.

“Sono contento di salutare Licata come nuovo consigliere di Forza Italia, un partito ben guidato da sorte in Lombardia che ha ottenuto ottimi risultati, con quasi 23mila tessere – ha dichiarato – Grazie al lavoro di Forza Italia e con il suo ingresso, si rafforza la maggioranza in Lombardia, anche con la capacità di attrarre elettorato di centro. Il nostro obiettivo è di rafforzare il centrodestra al centro dello scenario politico”.

Soddisfazione è stata espressa in primis dal segretario regionale del partito Alessandro Sorte: “eravamo in sei il giorno delle elezioni. In questi mesi hanno aderito tre consiglieri regionali l’ultimo Giuseppe Licata. Quando fu eletto Fontana aveva una maggioranza di 49 consiglieri regionali e ora con gli ingressi di Ivan Rota e di Licata va a 51”.

Per Sorte, questo rafforzamento “è molto importante per la maggioranza e anche per Forza Italia che continua a crescere: da 16.000 iscritti siamo andati oltre i 22.000 tra il 2023 e il 2024”.

Il neo consigliere azzurro Giuseppe Licata ha definito il suo ingresso come “una scelta che faccio in maniera convinta. Ho iniziato questa fase di riflessione dopo le elezioni europee, quando è tramontato il progetto del terzo polo a cui ho creduto io per primo e a cui ho lavorato tanto, un progetto che è stato dichiarato finito. Una scelta che faccio per ragioni di contenuti e di progetti che voglio continuare a portare avanti in Lombardia, progetti concreti e precisi che riguardano le infrastrutture, i temi del cyberbullismo, l’attenzione alle famiglie, alla denatalità”.

Licata ha parlato anche di una “scelta di coerenza valoriale”.

“Forza Italia è un partito che si sta rinnovando, che sta coniugando i valori liberali con l’attenzione ai più fragili e alla solidarietà e questo per me è molto importante rispetto a contenuti portati avanti in maniera fin troppo ideologica dalla sinistra e che invece richiedono azioni concrete”, ha sottolineato.

In merito alla sorte della sua precedente famiglia politica, Licata ha spiegato che Renzi e Calenda “hanno fatto entrambi scelte legittime che penso abbiano depotenziato l’incisività del terzo polo e dei partiti del terzo polo specialmente nei territori, dove invece è importante essere radicati, recepire continuamente le istanze dei cittadini e trasformare quelle istanze in progetti concreti da portare sui tavoli regionali. In questo il terzo polo non può essere più il contenitore giusto per portare avanti questi progetti”.

“Stiamo occupando quel grande spazio politico che c’è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, dimostrando di essere l’unico, vero punto di riferimento di tutti coloro che credono nei valori moderati, liberali, popolari”, ha commentato il vicesegretario nazionale di Forza Italia Stefano Benigni.

“Il nostro gruppo consiliare in Regione ne è la dimostrazione: nel giro di pochi mesi è passato da sei a nove consiglieri. Sappiamo bene che c’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo pronti e determinati più che mai ad affrontare e vincere le prossime sfide, per tornare ad essere la locomotiva del centrodestra”, ha concluso.

– Foto: xh7/Italpress –

(ITALPRESS).