Nasce un nuovo polo editoriale italiano, la Horus Spa, una “media company” dell’informazione della galassia Mintaka, realtà che promette di arricchire il panorama editoriale e della comunicazione nazionale e internazionale rivolta alle generazioni future.

Questa iniziativa, voluta dal giovane imprenditore italo-marocchino Zakaria Moufid e dalla sua famiglia, vuole apportare una novità nel mondo dell’informazione.

“La principale mission di Horus – spiega Moufid – è un’informazione con uno sguardo internazionale che possa esprimersi a più voci dall’Italia, l’Europa, verso l’Africa e il mondo arabo, in una chiave di interscambio serrato grazie agli approfondimenti, le analisi e un racconto continuo dell’attualità politica, economica e culturale attraverso una molteplicità di strumenti e piattaforme innovative e dedicate che possano coinvolgere maggiormente le seconde e terze generazioni di italiani . L’obiettivo del gruppo è quello di coprire un segmento dell’informazione in Italia rivolta alle generazioni future, che siano semplici lettrici e lettori attenti e curiosi, ma anche decisori politici, classe dirigente che possa usufruire di strumenti di interpretazione precisi e con uno sguardo internazionale che li metta in collegamento con i principali avvenimenti in Africa e nel mondo arabo; un punto di riferimento per l’internazionalizzazione delle Pmi italiane. Un vero ponte di reciproca conoscenza e condivisione delle opportunità”, conclude.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa –

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]