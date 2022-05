Comuni sciolti, Fico “Serve responsabilità nella formazione liste”

"È un grande problema quando un Comune viene sciolto perché significa che in quel territorio le amministrazioni sono coinvolte in qualcosa che non funziona. Quindi ci vuole massima attenzione e i partiti tutti devono avere grande responsabilità nella formazione delle liste". Lo dice il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. xc9/tvi