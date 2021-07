TORINO (ITALPRESS) – E’ Valentina Sganga la candidata sindaca del M5S per le comunali di Torino. L’ha scelta il 54,24% dei votanti sulla piattaforma SkyVote, contro il 45,76% raccolto da Andrea Russi. Il portavoce del Movimento, Vito Crimi, nel videomessaggio su Facebook con cui ha annunciato i risultati, ha celebrato proprio il buon funzionamento della nuova piattaforma, che ha preso il posto di Rousseau dopo lo strappo con Davide Casaleggio e che il 2 e 3 agosto gestirà le votazioni sul nuovo statuto.

Crimi però ha omesso di comunicare quanti hanno partecipato alle votazioni, secondo la sindaca uscente Chiara Appendino, erano circa 1.500 gli iscritti con diritto di voto. Quanti ieri abbiano effettivamente espresso la loro preferenza sarà la prima domanda che verrà posta oggi alle 12.15 alla conferenza stampa di presentazione ufficiale della Sganga, prevista all’Hotel&Residence Torino Centro.

Certamente Sganga non è la candidata di Appendino, poiché nei cinque anni di mandato della “sindaca” le due non se le sono mandate a dire. La tensione crescente tra il gruppo consiliare molto ortodosso e la giunta più pragmatica, sono stati costanti con ben tre consiglieri che hanno preferito abbandonare il gruppo, lasciando Appendino in bilico con appena 21 voti su 41 adisposizione, compreso il suo. Sganga è una grillina, No Tav e “no” molto altro. Lo sconfitto Russi era invece sostenuto dalla sindaca e dall’establishment del M5S. Non è bastato. Sganga ha vinto anche perché è sempre stata lontana anni luce da Stefano Lo Russo, candidato del Pd e capogruppo in consiglio, con cui si è scontrata dalla seduta di insediamento, difficile, quindi, se non impossibile, che si arrivi a un apparentamento al secondo turno. Una distanza confermata dal “no comment” del candidato di centrosinistra, all’esito della consultazione del M5S. Anche Paolo Damilano, candidato di centrodestra, non ha parlato. Non restano quindi che le parole della vincitrice, che si parla di “una grande responsabilità che affronterò con determinazione e impegno”. “Sono certa che Valentina saprà fare squadra per valorizzare al massimo i risultati ottenuti in questi anni” scrive via social Appendino, mentre Russi conferma di volersi impegnare ancora. Il M5S a Torino, fino al giorno del voto, cercherà di reagire a una crisi di consenso drammatica: l’ultimo sondaggio di Swg indica il partito di Beppe Grillo all’8,5%, e attribuisce alla Sganga un indice di notorietà del 26%, e tra quei pochi che la conoscono, il 73% indica un gradimento nullo e ridotto. Per la 35enne Sganga, precaria prima di essere eletta grazie a 699 preferenze, la strada appare molto in salita.

(ITALPRESS)