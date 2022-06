Comunali, Meloni “Centrodestra rifletta, basta polemiche interne”

“Credo che il centrodestra debba fare una riflessione sul tempo che, anche in queste elezioni, ha inutilmente speso in polemiche interne, l'avversario è sempre la sinistra e mai il partito alleato”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video su Facebook, commenta l'esito dei ballottaggi. sat/gsl