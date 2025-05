Comunali, Lupi “Io sindaco di Milano? Chi entra Papa esce cardinale”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo appena finito un Conclave e abbiamo visto che chi entra Papa esce cardinale. Oggi non è questo il tema". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, a margine di "Direzione Nord", ha risposto con ironia ai giornalisti che gli domandavano se fosse pronto a mettersi in gioco in prima persona per le prossime elezioni comunali di Milano. xh7/mgg/mca1