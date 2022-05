Comunali, Lagalla “Presentiamo una lista che è ricchezza per Palermo”

"Presentiamo una lista che fa diretto riferimento al sindaco, una lista della prima ora che dà un contributo civico, una ricchezza per la città di Palermo e il lavoro che dovrà essere svolto, senza pregiudizio per le idee di provenienza e cultura poltica". Lo afferma Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra per Palermo, presentando alla stampa la Lista Lavoriamo per Palermo. xd8/pc/gtr