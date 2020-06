BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che Bologna abbia bisogno di una coalizione dei semplici, bastardi fuori dai giri e dai soliti veti, capaci di soluzioni ed esperimenti su salute, scuola, formazione, qualità del lavoro e dell’ambiente, big data, un compatto servizio d’ordine a difesa delle prospettive dei giovani”. Lo scrive il sindaco di Bologna Virginio Merola in un articolo pubblicato sul sito ‘Cantiere Bolognà. “Semplici, – spiega Merola – nel creare lavoro per le nuove generazioni e case in affitto. Semplici, nel dare priorità alla demografia e quindi ai giovani con figli e quindi alle donne, la nostra maggioranza discriminata. Perchè l’Europa indica anche il soggetto protagonista: next generation”. E ancora: “Quindi giovani semplici, che facciano un patto con gli anziani, perchè la condizione anziana sia occasione di lavoro per i giovani nei diversi settori della silver economy. E “bastardi” perchè promotori di una nuova classe dirigente fatta di meticciato, dei tanti giovani di altre parti d’Italia o del mondo che assicurano il ricambio e le energie vitali, ma che non contano nei posti che contano”. Nel pezzo il sindaco di Bologna dispensa consigli a chi nel 2021 prenderà il suo posto. In queste settimane, infatti, nel centrosinistra il dibattito sulle amministrative del prossimo anno si è animato con i soliti totonomi.

(ITALPRESS).